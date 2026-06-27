Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что мог бы стать «величайшим коммунистом» в истории. Он высказался об этом на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я был бы величайшим коммунистом в истории. Я бы раздавал бесплатное жилье, бесплатное питание, все бесплатно», — отметил американский лидер.

При этом, считает он, в таком случае страна, где это происходит, потерпела бы крах.

«Так всегда бывает, и тогда вы начнете жить в нищете. Не будет еды, не будет жилья, не будет армии, не будет ничего», — добавил Трамп.