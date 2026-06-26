Турецкие суда, находившиеся в режиме ожидания в Ормузском проливе и Персидском заливе, благополучно покинули регион, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Мы с самого начала внимательно следим за развитием событий в Ормузском проливе и Персидском заливе и действуем в координации со всеми соответствующими учреждениями.

По состоянию на 26 июня все наши суда, ожидавшие в указанном районе, благополучно покинули его. В общей сложности регион благополучно покинули 15 судов.

Еще три турецких судна продолжают коммерческую деятельность в Персидском заливе и не обращались с просьбой покинуть регион. В общей сложности на борту ожидающих судов находятся 99 граждан Турции», — написал Уралоглу.

По его словам, на данный момент не поступало обращений от каких-либо турецких судов, желающих покинуть Персидский залив.

«Мы продолжаем следить за развитием событий, уделяя особое внимание безопасности наших граждан и моряков», — подчеркнул министр.