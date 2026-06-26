Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) рассчитывает, что сможет в ближайшее время начать проведение инспекций иранских атомных объектов в рамках достигнутых между США и Ираном договоренностей. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Бесспорным является одно: существует меморандум о взаимопонимании. И там прямо указано, что ядерная часть меморандума будет находиться под надзором. Надзор осуществляет МАГАТЭ. Для осуществления надзора необходимо проводить инспекции — другого пути нет. Техническая работа уже начата, и мы рассчитываем приступить к инспекциям в ближайшее время», — заявил он журналистам в Национальном пресс-клубе Японии.

Говоря о территориальном местонахождении запасов высокообогащенного урана в Иране, глава МАГАТЭ отметил, что, вероятнее всего, «они находятся там же, где и в июне 2025 года».

«Широко распространено представление о том, что они находятся там же, где и в июне 2025 года. Большая часть — на объекте Фордо, а также частично в Натанзе. Таково наше представление, однако для его подтверждения необходимо прежде всего получить доступ», — пояснил он, напомнив, что в ходе последнего визита в июне 2025 года специалисты МАГАТЭ «измерили, взвесили и опломбировали весь этот материал». «Поэтому до начала любых действий нам необходимо вернуться и проверить, целы ли наши пломбы, не отсутствует ли какая-либо часть материала. Это первоочередная задача», — подчеркнул глава МАГАТЭ.