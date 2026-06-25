США готовы к заключению нового соглашения с Ираном, однако не намерены идти на уступки любой ценой. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече глав МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме.

По словам Рубио, Вашингтон рассчитывает на дипломатическое решение и открыт к переговорам, если Тегеран изменит подход к своей внешней политике.

«Мы готовы к этому, особенно, если Иран решит, что вместо революционного движения, стремящегося экспортировать свою идеологию, он хочет стать национальным государством, ориентированным на благополучие собственного народа», — отметил глава американской дипломатии.

Отдельно Рубио затронул вопрос Ормузского пролива, подчеркнув, что США не считают этот стратегический маршрут зоной контроля какой-либо одной страны. Он также заявил, что дискуссии о том, как именно Иран может называть возможные платежи за проход судов, не меняют сути вопроса.

При этом Вашингтон настаивает, что любое потенциальное соглашение должно учитывать интересы союзников США в регионе.

«Мы открыты для мира, но речь идет о прочном и реальном мире, который не подрывает безопасность и процветание ни Соединенных Штатов, ни наших партнеров в Персидском заливе», — подчеркнул Рубио.