В здании Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне проходит международная конференция «Право на возвращение и самоопределение: двойные стандарты и избирательные подходы», организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

Это первое подобное мероприятие в Конгрессе США, посвященное вопросу этнической чистки азербайджанцев в Армении, сообщает «Азертадж».

В конференции принимают участие эксперты в области защиты прав беженцев и национальных меньшинств, правозащитники, специалисты по международному праву, представители диаспорских организаций, подвергавшихся насилию, дискриминации и преследованиям по этническому признаку, представители институтов гражданского общества и пострадавших общин.

Участники обсудят право сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных с исторических земель в Армении, на безопасное, добровольное и достойное возвращение. Кроме того, будут обсуждаться вопросы международно-правовой оценки фактов систематического уничтожения, осквернения и присвоения принадлежащего азербайджанскому народу культурного, религиозного и исторического наследия, оставшегося на территории Армении, включая топонимы, мечети, кладбища, святилища и другие памятники.

Кроме того, на мероприятии обсудят вопросы реализации права народов, пострадавших от колониализма, на самоопределение, в частности включение вопроса колоний в повестку ООН как территорий, подлежащих деколонизации.