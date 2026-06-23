Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о наличии у страны достаточных сил и средств, чтобы отразить атаку любого агрессора, сообщает «Белта».

«Президент попросил передать жителям Гомельской области, что у нас хватит сил отразить атаку любого агрессора», — рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко в общении с журналистами по итогам доклада Александру Лукашенко.

Одной из тем обсуждения стала ситуация, которая складывается на границе.

«Ведется постоянная работа по организации безопасности не только на границе, но и в целом безопасности для наших жителей, работы экономики. И президенту также доложено о ситуации в приграничных районах, в принципе на всей границе. Наверное, ни для кого не секрет, что уже не первый год пограничники несут усиленную службу по контролю границы, по взаимодействию с населением, с другими службами силового блока. Ситуация, как и в целом в мире, сложная, но стабильная, контролируемая. Вопросы безопасности сегодня — на самом важном уровне», — отметил Крупко.

Главе государства также было доложено, что все процессы в регионе идут четко, слаженно, работает экономика, работают социальные учреждения.

«Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились: у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан», — подчеркнул Иван Крупко.