Четырехсторонние переговоры по американо-иранскому меморандуму в Швейцарии приостановлены после 80 минут консультаций. Об этом сообщило агентство Fars.

По его информации, пауза связана с необходимостью проведения консультаций внутри делегаций.

17:24 США и Иран в ходе переговоров в Швейцарии договорились о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в интервью Al Arabiya.

«США просила вывезти ядерные запасы Ирана, но мы пришли к решению о снижении уровня обогащения», — сказал он.

По словам министра, иранские ядерные запасы «по-прежнему находятся под землей». Он также отметил, что Вашингтон и Тегеран решили продолжать действовать в дипломатическом ключе.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, заявил о достижении значительного прогресса на переговорах с Ираном в Швейцарии.

«За последние несколько часов мы уже добились большого прогресса. Я рассчитываю, что мы [в ближайшее время] добьемся дополнительного прогресса», — сказал он журналистам.

В Швейцарии начались переговоры высокого уровня между США и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана. Об этом сообщает катарский МИД, передает Al Jazeera.

Иранскую делегацию возглавляют спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи. Целью переговоров, по их словам, является обеспечение полного выполнения временного соглашения о прекращении войны.

Встреча проходит на фоне напряженной ситуации в Ливане, где Израиль нанес удары по целям «Хезболлы». Иран, со своей стороны, настаивает на выполнении пункта меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение войны на всех фронтах.