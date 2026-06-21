Пять человек получили ранения в результате нападения с ножом и топором в Эдинбурге, сообщает вещательная корпорация BBC.

Нападавший мужчина задержан полицией.

Инцидент произошел вечером 19 июня. Примерно в 20:50 по местному времени в полицию поступил звонок о том, что двое человек пострадали в результате нападения, произошедшего недалеко от мечети на западе Эдинбурга.

Позже 36-летний белый мужчина, обнаженный по пояс, напал еще на трех человек, в том числе рядом с агентством недвижимости. Кроме того, он повредил несколько автомобилей на автозаправках, разгромил магазин, а также сломал дверь пиццерии, которая находится в нескольких километрах от места первого происшествия.

По данным полиции, жизни пострадавшим в возрасте от 22 до 39 лет ничто не угрожает. К расследованию инцидента подключилось контртеррористическое подразделение полиции.

Как указала BBC, нападение могло быть мотивировано ненавистью на религиозной почве. Первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что «в стране нет места насилию, расизму или нетерпимости».

Согласно BBC, нападавший при задержании кричал, что «защищает страну».