Тегеран выразил благодарность Исламабаду за конструктивную роль в дипломатическом процессе, который привел к соглашению о прекращении войны между США и Ираном.

Об этом заявил президент исламского государства Масуд Пезешкиан на встрече с министром внутренних дел Пакистана Мохсином Накви.

Пезешкиан подчеркнул необходимость всестороннего развития двусторонних отношений между Ираном и Пакистаном.

Накви приветствовал подписание меморандума о взаимопонимании, а также подчеркнул вклад Пезешкиана, спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа и главы МИД Аббаса Арагчи в успешное проведение переговоров.

Министр также выразил благодарность за стратегическую роль верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в урегулировании кризиса и установлении прекращения огня.

22:44 Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял в Тегеране министра внутренних дел Пакистана Мохсена Накви.

Как сообщает ISNA, стороны обсудили ход ирано-американских переговоров.

«Министр внутренних дел Пакистана Мохсен Накви прибыл в Тегеран для продолжения консультаций по соглашению между Ираном и США. Сегодня вечером он встретился и провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом», — говорится в сообщении.