Благотворительные концерты за рубежом могли использоваться как схема для организации незаконного выезда мужчин призывного возраста в период военного положения. По делу уже сообщено о подозрении бывшему высокопоставленному чиновнику, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о Ростиславе Карандееве, который с июля 2023 года по сентябрь 2024 года исполнял обязанности министра культуры и информационной политики Украины.

Следствие считает, что выезд был оформлен как участие музыкальной группы в благотворительных концертах за границей. В официальных документах мужчины значились участниками коллектива, хотя, как отмечается, не имели отношения к музыкальной деятельности.

Первоначально пограничная служба отказала им в пересечении границы.

Позднее в Государственную пограничную службу поступило повторное обращение от руководства министерства с просьбой содействовать выезду указанных лиц уже как участников музыкального коллектива. По версии следствия, именно этот документ стал основанием для разрешения на выезд.

В результате восемь мужчин призывного возраста выехали за пределы Украины и, по данным следствия, до настоящего времени не вернулись.

Генеральный прокурор подчеркнул, что решения о выезде военнообязанных в период военного положения имеют значение с точки зрения государственной безопасности и доверия к государственным институтам.

«Должность не дает права обходить закон. Государственный документ не может служить прикрытием для махинаций», — заявил он.

Расследование проводится по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины Национальной полицией. Правоохранители устанавливают возможных соучастников и дополнительные эпизоды.