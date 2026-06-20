Благотворительные концерты за рубежом могли использоваться как схема для организации незаконного выезда мужчин призывного возраста в период военного положения. По делу уже сообщено о подозрении бывшему высокопоставленному чиновнику, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.
По данным источников РБК-Украина, речь идет о Ростиславе Карандееве, который с июля 2023 года по сентябрь 2024 года исполнял обязанности министра культуры и информационной политики Украины.
Следствие считает, что выезд был оформлен как участие музыкальной группы в благотворительных концертах за границей. В официальных документах мужчины значились участниками коллектива, хотя, как отмечается, не имели отношения к музыкальной деятельности.
Первоначально пограничная служба отказала им в пересечении границы.
Позднее в Государственную пограничную службу поступило повторное обращение от руководства министерства с просьбой содействовать выезду указанных лиц уже как участников музыкального коллектива. По версии следствия, именно этот документ стал основанием для разрешения на выезд.
В результате восемь мужчин призывного возраста выехали за пределы Украины и, по данным следствия, до настоящего времени не вернулись.
Генеральный прокурор подчеркнул, что решения о выезде военнообязанных в период военного положения имеют значение с точки зрения государственной безопасности и доверия к государственным институтам.
«Должность не дает права обходить закон. Государственный документ не может служить прикрытием для махинаций», — заявил он.
Расследование проводится по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины Национальной полицией. Правоохранители устанавливают возможных соучастников и дополнительные эпизоды.