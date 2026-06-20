Президент Украины Владимир Зеленский направил польскому президенту Каролю Навроцкому орден Белого орла по почте.

«Если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины II, Бенито Муссолини и Герхарда Шрёдера, то мы в Украине не будем с этим спорить», ‐— написал Зеленский на своем канале в Telegram.

По словам украинского лидера, Киев «благодарен польскому народу за поддержку» и рассматривает сотрудничество двух стран как ключевой элемент региональной безопасности.

«Украина продолжит защищаться в этой войне, которую развязала Россия, и мы обязательно обретём достойный мир», — добавил он.