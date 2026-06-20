Агентство развития медиа Азербайджана раскритиковало ряд СМИ за публикацию вводящих в заблуждение заголовков на основе статистики Государственного экзаменационного центра.

Поводом стали материалы, опубликованные после выхода 12-го номера журнала «Абитуриент», где были представлены научно-статистические данные по итогам приёма студентов и выпускных экзаменов за 2025/2026 учебный год.

В заявлении отмечается, что отдельные медиа исказили содержание статистики и создали искусственный общественный резонанс. В частности, подверглись критике заголовки: «Срочно: В Азербайджане умерли 200 студентов» и «Шок: В Азербайджане умерли 200 студентов».

В Агентстве подчеркнули, что подобная подача информации противоречит принципам профессиональной журналистики и требованиям закона «О медиа».

Ведомство призвало редакции более ответственно подходить к интерпретации статистических данных, обязательно объяснять источник информации, методологию подсчётов и общий контекст публикаций.