Американская разведка предупредила администрацию Дональда Трампа, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может сорвать усилия Вашингтона по заключению мирного соглашения с Ираном. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

По данным разведки, Нетаньяху намерен продолжать военные операции против «Хезболлы» в Ливане, что противоречит одному из ключевых положений недавно подписанного американо-иранского меморандума, предусматривающего прекращение боевых действий в этой стране.

В докладе отмечается, что политическое будущее израильского премьера во многом зависит от демонстрации жесткой линии перед осенними выборами. В Израиле опасаются, что условия соглашения ослабляют стратегию давления на Иран.

Разногласия между союзниками уже вышли в публичную плоскость. Трамп заявил, что у него есть «небольшой спор» с Нетаньяху по поводу Ливана, и призвал его не наносить удары по объектам каждый раз при появлении там представителей «Хезболлы».

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс дал понять, что Вашингтон не приветствует возможный саботаж договоренностей. Он подчеркнул, что Израилю не стоит вступать в конфликт с США — своим главным союзником.