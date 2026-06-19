Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев стал победителем турнира серии Большого шлема, проходящего в Улан-Баторе (Монголия).

В финальной схватке в весовой категории до 60 кг представитель Азербайджана одержал победу над действующим чемпионом мира из Японии Рюдзю Нагаямой и завоевал золотую медаль.

Другой азербайджанский спортсмен Ахмед Юсифов (60 кг) остановился в шаге от пьедестала, уступив в поединке за бронзу израильскому дзюдоисту Ицхаку Ашпизу. Низами Имранов (66 кг) продолжит борьбу за медаль и встретится в схватке за третье место с представителем Монголии Ёлком Казырбеком.

В то же время Руслан Пашаев (66 кг), Шафаг Гамидова (48 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) завершили выступление без наград.