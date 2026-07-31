Десять альпинистов пропали без вести на горе Броуд-Пик после схода лавины на границе Пакистана и Китая. Группу возглавлял знаменитый непальский альпинист Нирмал Пурджа, сообщает пакистанское издание Dawn.

На месте происшествия были найдены тела двух альпинистов. Генеральный директор туристического агентства Seven Summit Treks Танешвар Гурагейн сообщил, что сейчас проводится процедура опознания. На вопрос о возможности найти других альпинистов живыми Гурагейн ответил, что шансы на это «невелики». Также на высоте от 6 тыс. до 7 тыс. м. обнаружено три GPS-трекера.

По данным GPS-датчиков, лавина отбросила команду на километр вниз по склону. Спасатели предполагают, что снежная масса полностью накрыла альпинистов. После схода лавины связь с группой прервалась.

В состав экспедиции входили десять человек: Нирмал Пурджа, пять альпинистов из Непала, альпинист Мэллори Гейс из США, китайский альпинист Ван Чжун, Сохаил Сахи из Пакистана и Надхира Ахмед Абдулла Аль Харти из Омана.