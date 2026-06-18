В Баку 22 июня начнёт свою работу 20-я сессия Конференции Парламентского союза государств — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

По сообщению отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в сессии примут участие парламентские делегации более чем из 40 стран, спикеры парламентов более 10 государств, а также представители 10 международных организаций.

В ходе мероприятия состоятся обсуждения на тему «Содействие устойчивому и инклюзивному экономическому развитию в государствах — членах ОИС посредством парламентского сотрудничества».

Ожидается участие более 400 делегатов.

В рамках мероприятия состоятся заседания Генерального комитета, Исполнительного комитета, Ассоциации генеральных секретарей, комитетов по политическим вопросам и международным отношениям, экономическим вопросам и окружающей среде, правовым и культурным вопросам, вопросам диалога между цивилизациями и религиями, правам человека, вопросам женщин и семьи, а также других структур организации. Участники рассмотрят и обсудят документы, включённые в повестку дня.

Сессия завершит свою работу 25 июня.