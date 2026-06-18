Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой организовать лицензионное производство вооружений в Европе и в Украине. Об этом Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По информации агентства, речь идет прежде всего о ракетах для систем противовоздушной обороны. Сейчас такие боеприпасы производятся только в США, а увеличение их выпуска требует времени.

Сам Трамп, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита G7, заявил, что рассмотрит такую возможность. «Они хотели бы иметь такую возможность, мы посмотрим», — сказал он.