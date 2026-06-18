Министр обороны США Пит Хегсет выступил с резкой критикой европейских союзников перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, заявив, что альянсу необходимо вернуться к роли «настоящего военного блока» с реальными возможностями сдерживания.

По его словам, президент США Дональд Трамп ранее проверил готовность союзников поддерживать Вашингтон в вопросах безопасности, однако «слишком многие не справились с этим испытанием».

Хегсет подчеркнул, что США десятилетиями обеспечивали защиту Европы, но теперь, по его мнению, ситуация требует перераспределения ответственности внутри альянса. Он заявил, что НАТО должно активнее брать на себя роль в конвенциональной обороне Европы и действовать более жестко в вопросах безопасности.

Также министр сообщил, что вместе с генеральным секретарем НАТО Марк Рютте и Дональдом Трампом разрабатывается концепция «НАТО 3.0», которая должна учитывать изменения в глобальной безопасности после окончания холодной войны.

Отдельно Хегсет отметил, что США продолжат добиваться от стран альянса увеличения оборонных расходов — как в публичном формате, так и на закрытых переговорах. По его словам, в 2027 году американские военные расходы могут достичь $1,5 трлн и будут направлены на создание так называемого «арсенала свободы».