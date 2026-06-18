18 июня около 08:30 на установке каталитического риформинга №31 Нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. Возгорание возникло в результате выброса в верхней крышке теплообменника №211/1, сообщает МЧС.

Происшествие было немедленно взято под контроль, а благодаря оперативному вмешательству Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям пожар был полностью потушен.

Работа завода продолжается в соответствии с требованиями безопасности, каких-либо перебоев в производственном процессе не наблюдается.

Для установления причин происшествия проводится расследование.

09:20 На территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Низаминском районе города Баку, начался пожар.

Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Согласно информации ведомства, после поступления сообщения на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по ликвидации пожара.