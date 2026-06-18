Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном может произойти в течение ближайших 48 часов.

Об этом он сказал на пресс-конференции после саммита G7, проходившего во французском городе Эвиан-ле-Бен, сообщают западные СМИ.

По словам Трампа, текст меморандума о взаимопонимании уже окончательно согласован, однако место проведения церемонии подписания пока не определено.

Президент США также отметил, что Вооружённые силы США некоторое время продолжат оставаться в регионе Персидского залива.

Кроме того, Трамп заявил, что полный запрет на обладание Ираном баллистическими ракетами не является справедливым подходом.

«У других стран Ближнего Востока также есть подобные вооружения. Поэтому полностью запрещать Ирану иметь баллистические ракеты было бы неправильно», — подчеркнул президент США.

Ранее сообщалось, что документ могут подписать президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан.