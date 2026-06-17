США и Иран рассматривают возможность подписания меморандума о взаимопонимании президентами двух стран Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, сообщает агентство Tasnim.

«Эта идея рассматривается и пока находится на стадии изучения», — отметил он.

Багаи добавил, что программа Ирана по предстоящей женевской встрече не изменилась.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон намерен обсудить возможность заключения регионального соглашения с Ираном и странами Персидского залива по ограничению ракетного вооружения.

Напомним, что глава Белого дома в ходе выступление после саммита G7 заявил, что соглашение с Ираном может быть подписано 18-19 июня.