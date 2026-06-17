США и Иран рассматривают возможность подписания меморандума о взаимопонимании президентами двух стран Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом.
Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, сообщает агентство Tasnim.
«Эта идея рассматривается и пока находится на стадии изучения», — отметил он.
Багаи добавил, что программа Ирана по предстоящей женевской встрече не изменилась.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон намерен обсудить возможность заключения регионального соглашения с Ираном и странами Персидского залива по ограничению ракетного вооружения.
Напомним, что глава Белого дома в ходе выступление после саммита G7 заявил, что соглашение с Ираном может быть подписано 18-19 июня.