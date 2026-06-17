Отношения между Россией и Турцией развиваются по восходящей. В значительной степени это происходит благодаря той позиции, которую занимает президент страны Тайип Эрдоган, отметил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

«Отношения между нашими странами развиваются по восходящей. Мы этому очень рады. Наши контакты давно перестали быть чисто формальными, они действительно носят такой дружеский характер, наполняются все новым и новым содержанием. И в значительной степени, и прежде всего благодаря позиции, которую занимает президент Турецкой Республики господин Эрдоган», — подчеркнул Путин, сообщает ТАСС.

Российский лидер также отметил, что у Фидана в Москве состоялась целая серия встреч и полезных контактов не только с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, но и с представителями самых разных ведомств.