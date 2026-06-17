Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен над Калининградской областью, сообщают российские СМИ со ссылкой на анализ полетных данных.

Воздушное судно вылетело приблизительно в 10:40 с базы Уоддингтон и сразу взяло свой курс на восток. Спустя несколько часов, добравшись до западного литовского города Клайпеда, оно пару раз покружило над акваторией Балтийского моря вдоль побережья Калининградской области.

В начале июня самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, принадлежащий НАТО, зафиксировали в районе Калининградской области. Разведчик прибыл с аэродрома в румынском городе Констанца. Самолет находился на высоте около 10 км и кружил у границ российского региона, используя для этого воздушное пространство Польши и Литвы. Время от времени борт появлялся в небе над нейтральными водами Балтийского моря.

Bombardier Challenger 650 Artemis II нередко осуществляет полеты и по другому маршруту — над акваторией Черного моря. Самолет держится над нейтральными водами, не заходя в воздушное пространство государств, имеющих выход к морю.

Ранее сообщалось, что НАТО отрабатывает наступление на Калининград.