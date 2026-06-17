В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась информационная сессия, посвященная VII Всемирному форуму по межкультурному диалогу, который пройдет 27-29 октября 2026 года в Азербайджане.

По сообщению Министерства культуры, на сессии, модератором которой был постоянный представитель нашей страны при ЮНЕСКО, посол Эльман Абдуллаев, выступили заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров и директор ЮНЕСКО по социальной политике и инклюзивности, заместитель Генерального директора по сектору естественных наук Густаво Мерино.

Было отмечено, что инициированный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Бакинский процесс, начавшийся в 2008 году, и проводимый в его рамках с 2011 года уже шесть раз Всемирный форум по межкультурному диалогу стали авторитетной платформой международного гуманитарного сотрудничества. Подчеркивалось, что ЮНЕСКО как один из основных международных партнеров будет оказывать этому процессу более активную поддержку.

Форум, объединяющий различные страны, международные организации, экспертов и гражданское общество, служит продвижению идей диалога, взаимопонимания и солидарности.

Затем была представлена подробная презентация о приоритетных направлениях, концепции, программе и ожидаемых результатах VII Всемирного форума по межкультурному диалогу, были распространены информационные брошюры.

В завершение мероприятия состоялась сессия вопросов и ответов, был проведен обмен мнениями с представителями государств-членов. Выступившие выразили поддержку Бакинскому процессу.