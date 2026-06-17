Силы обороны Украины нанесли удар по танкеру «теневого флота» России в Черном море, двум автомобильным мостам и ряду командных пунктов россиян

По данным Генштаба ВСУ, в Чёрном море поражён танкер «теневого флота» FINA A, находящийся под санкциями ряда стран. Также атакованы автомобильные мосты в Херсонской области и ряд командно-наблюдательных пунктов и центров управления, используемых российскими войсками в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях, а также в приграничных районах РФ.

В украинском военном командовании заявили, что удары направлены на снижение возможностей российской армии по ведению боевых действий.