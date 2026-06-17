Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон сообщил, что у него обнаружили рак.

66-летний Кларксон рассказал о диагнозе постоянным участникам шоу — Калебу Куперу и Чарли Айрленду. О каком виде рака идет речь, Кларксон не уточнил, но описал его как «агрессивный» и сообщил, что в рамках лечения ему удалили часть простаты. «На прошлой неделе я ненадолго исчезал. Мне сделали биопсию, и оказалось, что это рак. Он агрессивный, но обнаружен очень рано», — сказал он.

Кларксон добавил, что знает о диагнозе с мая. «Обещаю, со мной все будет в порядке», — сказал он. За несколько часов до выхода двух финальных эпизодов шоу Кларксон в инстаграме предупредил своих подписчиков, что смотреть их будет тяжело.

Финальные эпизоды пятого сезона «Фермы Кларксона» вышли 16 июня на платформе Amazon Prime Video. «Би-би-си» отмечает, что неизвестно точно, когда они были сняты, но весь сезон снимали в 2024–2025 годах.