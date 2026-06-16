Власти Казахстана запланировали ввести ограничения на импорт пшеницы в течение шести месяцев, пишет Tengri News.

Ввозить данную продукцию в республику будет нельзя любым видом транспорта — автомобильным, водным и железнодорожным. Причем ограничение распространяется как на государства Евразийского экономического союза, так и на прочие страны.

Однако для птицефабрик, мукомольных предприятий, лицензированных элеваторов и национальной компании «Продовольственная контрактная корпорация» предусмотрено исключение: им разрешено получать пшеницу железнодорожным путем.