Россия предложила Индии участие в разработке Томторского месторождения редкоземельных металлов в Якутии — одного из крупнейших неосвоенных месторождений в мире. По данным Reuters, индийская госкомпания IREL ведёт закрытые переговоры о получении образцов сырья для оценки проекта.

Предполагается, что первичная переработка будет проходить в России, после чего материалы направят в Индию для анализа и принятия решения о дальнейшем сотрудничестве.

Нью-Дели активно развивает собственную отрасль редкоземельных металлов и стремится снизить зависимость от Китая. Несмотря на крупные запасы, страна пока не производит редкоземельные магниты самостоятельно и уже запустила программу поддержки отрасли почти на $771 млн.

Параллельно Индия расширяет сотрудничество с Россией и в других сырьевых направлениях — индийские компании также рассматривают покупку российских угольных активов.