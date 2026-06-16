Конфликт с Ираном отходит на второй план, США теперь сосредоточатся на российско-украинском урегулировании. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

«Мы были сосредоточены на Иране, теперь он отходит на второй план», — сказал президент США, отвечая на вопрос о том, будут ли США теперь сосредоточены на войне России и Украины.

Трамп заявил, что сделает все возможное для урегулирования российско-украинского конфликта.

«Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего <…> Да, я буду делать все, что смогу», — сказал американский лидер.