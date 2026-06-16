Эксперт по чтению по губам проанализировал встречу президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит на полях международного саммита во Франции.

Как пишет издание Irish Star, специалист по чтению по губам Джереми Хиклинг попытался расшифровать короткий диалог политиков во время официального приветствия.

По его версии, во время встречи с французским лидером Трамп сказал, что «готов к сегодняшнему вечеру», а затем добавил, что рад видеть Макрона. После этого политики обменялись рукопожатием.

Затем президент США поприветствовал Брижит Макрон. Как отмечает эксперт, он обменялся с ней рукопожатием и некоторое время продолжал беседу, не сразу отпуская ее руку. «Привет, милая», — приводит расшифровку слов Трампа Хиклинг.

Авторы публикации отметили, что такая форма обращения вызвала обсуждение на фоне прежних публичных высказываний Трампа в адрес Макрона. При этом во время самой встречи общение выглядело дружелюбным.