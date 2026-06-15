15 июня в Азербайджане отмечается День национального спасения — государственный праздник, имеющий важное историко-политическое значение для страны.

Дата связана с возвращением общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном 15 июня 1993 года. Это событие стало ключевым поворотным моментом в новейшей истории республики и произошло на фоне глубокого политического кризиса начала 1990-х годов. В тот период страна сталкивалась с угрозой дестабилизации, усилением внутреннего политического противостояния и сложной социально-экономической ситуацией. Возвращение Гейдара Алиева к власти позволило стабилизировать общественно-политическую обстановку, предотвратить дальнейшее обострение кризиса и обеспечить восстановление управляемости государственными институтами.

Летом 1993 года в Азербайджане создалась реальная угроза гражданской войны. Тогда Народный фронт пригласил из Нахчывана выдающегося лидера Азербайджана — Гейдара Алиева, который принял приглашения народа и руководства страны и прибыл в Баку 9 июня, а 15 июня был избран председателем Верховного Совета Азербайджана.

За очень короткое время Алиев своими грамотными действиями на посту главы Республики смог снять социальную напряженность и предотвратить в Азербайджане гражданскую войну. Он же начал процесс построения независимого и сильного государства в соответствии с международными нормами и принципами, создал условия для позитивных перемен в общественно-политической, социальной, экономической, научной и культурной жизни страны.

Сегодня День национального спасения в Азербайджане воспринимается как символ перехода к этапу политической стабильности и государственного строительства. Памятная дата ежегодно отмечается по всей стране.