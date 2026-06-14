Сильные ливни и селевые потоки, наблюдавшиеся в марте–апреле текущего года, нанесли серьёзный ущерб дорожной инфраструктуре в городе Баку и ряде регионов страны.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), уже начаты неотложные меры по устранению последствий ущерба и минимизации подобных рисков в будущем.

В настоящее время на территории Баку и восьми районов (Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сиязань, Хызы, Агсу и Исмаиллы) ведутся восстановительные работы на 25 автомобильных дорогах. В рамках работ ремонтируются повреждённые участки дорог, мосты и водопропускные сооружения, а также усиливаются меры защиты в зонах повышенного риска.

Цель проводимых мероприятий — обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспорта и полностью восстановить межрегиональные транспортные связи. Кроме того, реализуются дополнительные превентивные меры для предотвращения рисков, которые могут возникнуть во время интенсивных осадков.