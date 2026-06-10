На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о возгорании автомобиля на улице Джамшида Нахчыванского в Низаминском районе Баку.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание удалось быстро потушить, не допустив распространения огня на расположенную рядом зеленую зону.

В результате происшествия пострадавших нет. Находившиеся поблизости деревья были защищены от огня.

