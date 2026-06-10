Текст новой конституции Армении не готов к публикации, так как Минюст ждет мнений и замечаний от коллег. Об этом заявила министр юстиции Армении Србуи Галян.

По словам министра, вопрос публикации обсуждался на заседании правления партии «Гражданский договор». Она отметила, что процесс требует дополнительного времени для обобщения всех поступающих мнений. «В ближайшее время, после обобщения — нам понадобится неделя-две, чтобы собрать эти мнения, — будут ещё одно-два обсуждения, после чего станет понятно, готов ли текст к публикации», — сказала Галян.

Она подчеркнула, что ранее уже объясняла задержку с публикацией тем, что документ остаётся незавершённым, а часть коллег ещё не представила свои замечания.