Переговоры России и Индии о введении безвизового режима для туристических групп приостановлены. По данным Минэкономразвития РФ, Москва ожидает ответа от Нью-Дели, но процесс движется медленно из-за внутренних согласований в Индии.

«Пока ожидаем какой-то реакции от индийских партнеров, но, к сожалению, на индийском направлении эта работа идет медленнее», — сказал ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

Россия добивается введения группового безвиза с Индией с 2023 года. Тогда Минэкономразвития направило республике предложение о запуске такого механизма по аналогии с Китаем и Ираном. Весной этого года стало известно, что Россия рассчитывает заключить соглашение о безвизовом режиме для туристических групп от трех до 50 человек со сроком пребывания до 21 дня.