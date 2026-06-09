Пока внимание международной и региональной общественности приковано к Армении, где накануне завершились судьбоносные парламентские выборы, определяющие вектор развития политических процессов в этой стране, по соседству стали происходить не менее, а в какой-то степени даже более важные события, способные повлиять на геополитический ландшафт всего региона.

Так, не успели высохнуть чернила в Стамбульской декларации, подписанной в ходе встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии, как уже на следующий день, 09 июня, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершил официальный визит в Японию. Это событие можно считать одним из наиболее заметных в азербайджано-японских отношениях последних лет. Достаточно отметить, что предыдущий официальный визит главы азербайджанского внешнеполитического ведомства в Токио состоялся еще в 2009 году, когда Японию посетил Эльмар Мамедьяров. И эта почти семнадцатилетняя пауза позволяет говорить о том, что нынешний визит отражает возросший интерес сторон к развитию сотрудничества.

Вместе с тем уже сейчас можно говорить о том, что значение визита выходит далеко за рамки двусторонней повестки. В последние годы Токио заметно активизировал свою политику в Центральной Азии. Свидетельством этого стал первый саммит в формате «Центральная Азия – Япония», состоявшийся в конце прошлого года. Для Токио регион представляет интерес не только как источник критически важных ресурсов, включая редкоземельные металлы и уран, но и как важный элемент новой транспортной архитектуры Евразии.

На этом фоне возрастает значение Азербайджана. Если еще несколько лет назад основу азербайджано-японских отношений составляли главным образом энергетика и отдельные инвестиционные проекты, то сегодня Баку все чаще рассматривается как важный транспортно-логистический узел между Центральной Азией, Южным Кавказом, Турцией и Европой.

Усилившийся вес Баку в своем регионе, четкая и артикулированная позиция Азербайджана на защиту своих интересов без вовлечения в чужие игры снискали к нему уважение далеко за пределами его географии. А его выгодное геостратегическое положение, несомненно, способствует усилению этого интереса.

Именно здесь особое значение приобретает Средний коридор. В последние годы Азербайджан активно инвестирует в развитие порта Алят, железнодорожной инфраструктуры и расширение возможностей маршрута, связывающего Китай, Центральную Азию, Каспийское море, Южный Кавказ и Европу. Однако любой транспортный коридор нуждается не только в инфраструктуре, но и в грузах. Поэтому следующим этапом для Баку становится привлечение крупных грузоотправителей и новых пользователей маршрута.

В этом контексте интерес представляет развитие контактов с Японией. В феврале 2025 года состоялась первая тестовая отправка японского груза по Среднему коридору. Маршрут прошел через Нагою, китайский порт Циндао, сухой порт Сиань, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию. Пока речь идет лишь о пилотном проекте, однако он показал техническую возможность использования маршрута для доставки грузов из Восточной Азии в Европу.

Хотя сегодня нет оснований говорить о регулярном использовании Среднего коридора японскими компаниями, сама логистическая схема уже начинает формироваться. Более того, вокруг сухого порта Сиань постепенно складывается инфраструктура, способная связать китайские, японские и южнокорейские грузопотоки с маршрутами через Каспий и Южный Кавказ. Для Азербайджана это открывает возможность привлечения части грузов из Восточной Азии и увеличения загрузки собственной транспортной инфраструктуры.

Вот почему весьма показательно, что в Токио Джейхун Байрамов отправился непосредственно из Стамбула, где вместе с министрами иностранных дел Турции и Грузии обсуждал развитие Среднего коридора и железной дороги Баку–Тбилиси–Карс. В этой связи японское направление выглядит логичным продолжением той же транспортной повестки.

Для Азербайджана сегодня важно не только строить новые терминалы, железные дороги и логистические центры, но и обеспечивать их загрузку. Поэтому одной из практических задач визита может быть представление японской стороне возможностей кавказского участка Среднего коридора и обсуждение перспектив подключения японских грузоотправителей к маршруту.

Для Токио подобный интерес также имеет рациональное объяснение. Речь конечно идет не о замене традиционных морских перевозок через Суэцкий канал, а о создании дополнительного маршрута на случай возникновения кризисов и перебоев на существующих направлениях. Последние годы показали, насколько уязвимыми могут быть глобальные цепочки поставок. Поэтому наличие альтернативного канала доставки грузов через Центральную Азию, Каспий и Южный Кавказ может рассматриваться как инструмент диверсификации логистических рисков.

Таким образом, визит Джейхуна Байрамова в Японию отражает не только стремление сторон активизировать двусторонние отношения. Он также свидетельствует о возрастающем значении Азербайджана в новой транспортной системе Евразии. По мере развития Среднего коридора Баку все активнее продвигает маршрут среди потенциальных пользователей в Восточной Азии, а Япония, в свою очередь, изучает дополнительные возможности для обеспечения устойчивости своих внешнеторговых связей.