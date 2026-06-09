Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с предупреждением для граждан на фоне роста международной напряжённости и продолжающихся вооружённых конфликтов в разных регионах мира, включая Украину и Ближний Восток.

В ведомстве заявили, что в последнее время фиксируются случаи гибели и ранений граждан Азербайджана в зонах боевых действий. В связи с этим граждан призвали тщательно оценивать ситуацию с безопасностью перед поездками за границу и учитывать рекомендации официальных органов.

МИД настоятельно рекомендовал воздерживаться от поездок в районы вооружённых конфликтов и напомнил, что участие граждан Азербайджана в боевых действиях на территории иностранных государств в качестве добровольцев или наёмников влечёт уголовную ответственность.

В министерстве также подчеркнули, что дипломатические представительства Азербайджана продолжают работу по защите прав и интересов граждан за рубежом.