В Баку апелляционный суд сократил срок заключения вице-президенту французской компании SAUR Анассу Дерразу с 12 до 9 лет.

По версии следствия, бывший руководитель службы охраны президента Франции Александр Беналла и вице-президент компании SAUR Анасс Дерраз обвиняются в получении крупной взятки и других преступлениях в обмен на содействие в снятии международных санкций с активов азербайджано-российского миллиардера Фархада Ахмедова, передает Report.

Следствие утверждает, что Беналла и Дерраз потребовали у Ахмедова взятку, пообещав добиться снятия ареста с его роскошной яхты Luna и обеспечить её свободное передвижение в международных водах. Кроме того, они якобы гарантировали бизнесмену защиту от санкций.

По данным обвинения, стороны договорились о передаче взятки на сумму 6 миллионов 140 тысяч долларов. В частности, 15 ноября 2018 года было согласовано перечисление 600 тысяч долларов США, а после снятия ареста с яхты — ещё 5 миллионов 540 тысяч долларов в течение 15 дней. Между сторонами также был подписан консультационный договор.

Сообщается, что Фархад Ахмедов перевёл 200 тысяч долларов на счёт Анасса Дерраза в банке AL HILAL BANK и ещё 400 тысяч долларов — на счёт Александра Беналлы в BANK OF AFRICA UNITED KINGDOM PLC SC PAR.

Анасс Дерраз обвиняется в содействии Александру Беналле в получении взятки от Фархада Ахмедова.

Ранее Интерпол объявил Александра Беналлу в международный розыск по «красному уведомлению».