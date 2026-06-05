В Баку и на Абшеронском полуострове 6 июня ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днём сменится юго-восточным.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, температура воздуха составит ночью +16…+19°, днём +25…+30°.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако днём в горных и предгорных районах местами возможны кратковременные дожди, грозы и град.

В отдельных районах также ожидается туман в утренние и ночные часы. Температура воздуха: ночью +15…+18°, днём +26…+31°, в горах ночью +5…+10°, днём +13…+18°, местами до +21…+26°.