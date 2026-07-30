Завтра, 31 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно сухая погода, временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 22-25°, днем 29-33° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-75%, днем 50-55%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах есть вероятность кратковременных дождей и гроз. В некоторых горных местностях временами будет туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22-27°, днем 34-38° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем 23-28° тепла.