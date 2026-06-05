В селе Кочвелили Агстафинского района завершён проект по улучшению системы питьевого водоснабжения. По случаю окончания работ состоялась церемония открытия.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана Ильгар Гюльмамедов, первый заместитель главы Исполнительной власти Агстафинского района Мушфиг Гусейнов, председатель правления Региональной службы водной мелиорации Закир Гулиев, представители агентства и жители села.

В рамках проекта в Кочвелили была расширена существующая система водоснабжения и проложены новые линии. Всего построено 3,5 км водопровода, к системе подключены 296 частных домов. Для точного учёта потребления воды все абоненты обеспечены счётчиками.

Благодаря новой системе питьевой водой будут полностью обеспечены 1349 жителей села.

Отмечается, что система водоснабжения Агстафы функционирует за счёт очистки воды, поступающей из шести субартезианских скважин в посёлке Вургун. В марте–апреле 2026 года на очистных сооружениях были заменены мембраны и проведён ремонт оборудования.

Сейчас в городе насчитывается 4491 абонент. Общая протяжённость водопроводной сети составляет 128 км, магистральных линий — 8 км, канализационной сети — 89 км. Также эксплуатируются резервуарный комплекс и очистные сооружения мощностью 4400 кубометров в сутки.

В целом услуги водоснабжения оказываются 12 населённым пунктам района.

Кроме того, в 2026–2027 годах планируется расширение системы водоснабжения в селе Енигюн, а также ремонт комплекса очистки сточных вод.