Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил сборную Азербайджана по мини-футболу с победой на чемпионате Европы.
«Сборная Азербайджана по мини-футболу, ставшая чемпионом Европы в 2022 году и чемпионом мира в 2025 году, вновь завоевала титул чемпиона Европы, вписав ещё одну яркую страницу в спортивную историю нашей страны. Эта победа, одержанная в командном виде спорта, вдвойне радует.
От всей души поздравляю нашу команду с этой великолепной победой и желаю нашему народу новых успехов.
Да здравствует Азербайджан!» — говорится в публикации президента.
2022-ci ildə Avropa çempionu, 2025-ci ildə dünya çempionu olmuş Azərbaycan minifutbol millisi ölkəmizin idman tarixinə daha bir parlaq səhifə yazaraq növbəti dəfə Avropa çempionu oldu. Bu qələbənin komanda idman növündə qazanılması ikiqat sevindiricidir.
Komandamızı bu möhtəşəm… pic.twitter.com/JlJLUT7ASY
— İlham Əliyev (@azpresident) June 5, 2026