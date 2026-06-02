Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер прибыл в Москву, сообщает немецкий телеканал NTV. Журналисты заметили его в столице России, однако цель визита официально не подтверждена.

По данным телеканала, Шрёдер может принять участие в ПМЭФ, который стартует 3 июня, либо выступить в роли возможного посредника по украинскому конфликту.

Ранее президент России Владимир Путин называл его потенциальным переговорщиком от Европы. В Берлине эту идею отвергли. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ЕС сам будет определять своих представителей на международной арене.