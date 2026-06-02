В ночь на 2 июня во время массированного российского обстрела Киева станции столичного метро стали укрытием для десятков тысяч жителей города. По данным городских служб, в подземных пространствах находились более 41 000 человек, среди них почти 4 500 детей.

Отмечается, что это один из самых высоких показателей посещаемости метро в режиме укрытия за последние годы во время ночных воздушных тревог.

Власти и сотрудники метрополитена напоминают, что в период воздушной тревоги 46 подземных станций работают в режиме укрытия, а все вестибюли остаются открытыми для доступа граждан.