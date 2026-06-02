Минздрав России обновил номенклатуру медицинских должностей, исключив из неё позицию врача-сексолога. Соответствующий приказ размещён на официальном портале правовой информации.

В рамках изменений из перечня убрали 16 должностей и добавили 11 новых. Основная часть нововведений начнёт действовать с 1 сентября 2026 года.

В пресс-службе ведомства пояснили «Коммерсанту», что корректировка связана с приведением номенклатуры в соответствие с квалификационными требованиями, утверждёнными в 2023 году.

По словам медицинского юриста Ирины Гриценко, исключение специальности из списка не приведёт к автоматическому увольнению уже работающих специалистов. Они смогут продолжить практику, однако новые ставки для сексологов медицинские учреждения открывать не смогут. В дальнейшем это может осложнить прохождение аккредитации, и часть специалистов, вероятно, будет переходить в смежные направления — психиатрию, клиническую психологию, а также акушерство и гинекологию.