Грузия не исключает подключения Армении к проекту железной дороги Баку–Тбилиси–Карс (БТК) и готова углублять сотрудничество с Ереваном в сфере транзита.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после церемонии открытия новой железнодорожной линии БТК.

По его словам, Тбилиси придает большое значение сотрудничеству с Арменией в рамках развития транспортной и транзитной функции региона.

«Когда мы говорим о развитии связующей функции Грузии, Армении уделяется большое значение. Мы готовы максимально углубить сотрудничество и партнерство с нашими армянскими друзьями, в том числе в развитии транзитной функции», — отметил Кобахидзе.

Отвечая на вопрос о возможном подключении Армении к проекту Баку–Тбилиси–Карс, глава грузинского правительства заявил, что такой вариант возможен.