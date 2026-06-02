В эфире «Соловьёв Live» призвали ввести войска в Армению. С таким заявлением выступил российский пропагандист Сергей Мардан.

Он назвал «жалкими» действия российских властей, запретивших ввоз ряда товаров из Армении, и заявил, что вместо торговых ограничений Москва должна действовать более радикально.

«Честно говоря, вот это вчерашнее заявление: „А мы не будем покупать армянские цветы“, — выглядело настолько жалко, вызывает в памяти столько позорных флэшбеков… Вместо того чтобы сделать переброску 500 десантников и поменять власть в Ереване», — сказал Мардан.

Он также заявил, что Россия располагает различными инструментами давления на Армению.

«Как поступают с младшими партнёрами, которые десятилетиями находятся на содержании, когда у них вдруг появляется избыточное чувство собственного достоинства? Вариантов много. Там, например, находится военная база», — отметил пропагандист.

По словам Мардана, в случае «неправильного выбора» армянских избирателей он выступал бы за максимальное ужесточение мер против Армении.

«Я бы законопатил эту страну по полной, отключил бы абсолютно всё. И всех обладателей армянских паспортов выслал бы обратно на родину, и армянский бизнес на этом бы закончился», — заявил он.