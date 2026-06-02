Потепление армяно-турецких отношений способно усилить роль Турции как регионального «срединного игрока» и частично снизить зависимость Армении от России. Однако этот процесс будет ограничен влиянием Москвы. Об этом говорится в отчете Аналитического центра Stratfor.

По мнению аналитиков, в последние годы Ереван и Анкара предпринимают осторожные шаги к нормализации отношений на фоне изменений в регионе. Параллельно Армения стремится диверсифицировать внешнюю политику, развивая связи с Западом.

Аналитики Stratfor считают, что сближение может расширить для Армении торговые маршруты и доступ к новым рынкам, а также укрепить позиции Турции в связке Европа — Кавказ — Ближний Восток, потенциально ослабляя влияние Ирана.

При этом ключевым фактором остаётся позиция России, которая сохраняет значительные рычаги влияния и может ограничивать глубину сближения Еревана и Анкары. Возможное открытие границы, по мнению аналитиков, будет зависеть и от внутриполитической ситуации в Армении и итогов выборов.