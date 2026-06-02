Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал финансовую поддержку армянским фермерам, пострадавшим из-за ограничений на вывоз продукции в Россию.

На встрече с избирателями в Гегаркунике он заявил, что власти готовят субсидии, которые будут направлены на компенсацию понесённых убытков сельхозпроизводителей.

При этом Пашинян отметил, что в ряде случаев армянская продукция не соответствует требованиям качества. По его словам, таким компаниям также окажут поддержку для модернизации производства и повышения стандартов, чтобы упростить доступ на внешние рынки.

«Сегодня мы находимся на стадии стратегического выбора. Мы решаем вопрос нашего государства, республики и обретения государства нового качества. И я говорю: испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт», — заявил он.