Четверо из пяти обвиняемых из Сирии и Ирака признали свою вину перед региональным судом Аахена в групповом изнасиловании азербайджанки, сообщают немецкие СМИ. Отмечается, что слушание дела в отношении пяти мужчин в возрасте от 17 до 27 лет проходит за закрытыми дверями.

Прокуратура обвиняет пятерых мужчин в изнасиловании 17-летней девушки в квартире в Хайнсберг-Унтербрухе 18 октября прошлого года. По утверждению прокуратуры, преступники угрожали несовершеннолетней электрошокером, чтобы заставить её подчиниться. Согласно заявлению прокуратуры, девушка была знакома как минимум с одним из мужчин. Она подала заявление в полицию на следующий день после нападения. Затем полиция задействовала подразделение специального назначения, главным образом потому, что сотрудники, по-видимому, подозревали, что у мужчин есть огнестрельное оружие. В ходе обыска квартиры действительно были обнаружены пистолет и электрошокер.

Ожидается, что вердикт по этому делу будет вынесен в июле.